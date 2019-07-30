Ливень затопил центр Одессы, а поселок Котовского засыпала песчаная буря.
30 июля на Одессу обрушилась непогода. Там прошел ливень с грозой и градом. Затопило Таможенную площадь и улицу Приморскую, затруднив движение транспорта. На исторической части города образовались реки.
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А поселок Котовского накрыла песчаная буря. По словам очевидцев, пыль стояла столбом, доходящим по высоте до верхних этажей зданий.
Град и песчаная буря: в Одессе бушевал погодный армагеддон
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К слову, в Одессе морская
не соответствует гигиеническим требованиям. вода на одном из городских пляжей
Источник: ; grad.ua Украинская Служба Информации.
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