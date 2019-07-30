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Факты / Украина

Град и песчаная буря: в Одессе бушевал погодный армагеддон

Ливень затопил центр Одессы, а поселок Котовского засыпала песчаная буря.

Град и песчаная буря: в Одессе бушевал погодный армагеддон

30 июля на Одессу обрушилась непогода. Там прошел ливень с грозой и градом. Затопило Таможенную площадь и улицу Приморскую, затруднив движение транспорта. На исторической части города образовались реки.

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А поселок Котовского накрыла песчаная буря. По словам очевидцев, пыль стояла столбом, доходящим по высоте до верхних этажей зданий.

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Град и песчаная буря: в Одессе бушевал погодный армагеддон / 3 фотографии

К слову, в Одессе морская вода на одном из городских пляжей не соответствует гигиеническим требованиям.

Источник: grad.uaУкраинская Служба Информации.

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