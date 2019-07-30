В государственном реестре хорошо известных знаков знак Корвалол Corvalolum отсутствует в принципе.

Об этом заявил эксперт по вопросам защиты интеллектуальной собственности, комментируя судебный спор между АО Фармак и ЧАО Фармацевтическая компания Дарница.

– В государственном реестре хорошо известных знаков знака Корвалол Corvalolum нет. А это значит, что на сегодня Фармак не имеет прав на этот знак, — сказал юрист.

Он объяснил, что решение о признании того или иного знака хорошо известным принимает Министерство экономического развития и торговли, оно же вносит информацию в соответствующий государственный реестр.

– Корвалол Corvalolum изъяли из реестра по решению Киевского апелляционного хозяйственного суда. И с тех пор он там не появился, – сообщил эксперт.

Седативный препарат под названием Корвалол выпускался в СССР, начиная с 1960-х годов. Сегодня такое лекарственное средство производят несколько предприятий в постсоветских странах.

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Фармак считает себя единственным законным владельцем бренда Корвалол в Украине и добивается отмены регистрации препарата Корвалол-Дарница. Судебные процессы длятся с 2004 года. При этом Фармак в 2011 году проиграл суды всех инстанций, но снова вернулся к своему иску в 2017 году.

К слову, волонтеры компании Фармак Жебровской собрали более 800 тыс. гривен на нужды армии.

Источник: Delo.ua