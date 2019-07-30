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Не сгорите на работе: Супрун дала советы новоизбранным депутатам

Новоизбранным народным депутатам следует больше следить за своим здоровьем и избавиться от вредных привычек.

Не сгорите на работе: Супрун дала советы новоизбранным депутатам

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун посоветовала новоизбранным депутатам меньше пить алкоголь и бросить курить.

– Вскоре депутаты и депутатки 9-го созыва Верховной Рады Украины примут присягу и начнут богатую на стресс работу. Мы проанализировали возможные риски для здоровья и собрали советы, как их уменьшить, чтобы справляться с любыми испытаниями, – написала она.

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Советы Супрун

  • Сбалансированное питание – включать в рацион растительную пищу, крупы и источники белка
  • Голодание – не больше двух дней
  • Мыть руки
  • Вакцинироваться
  • Посещение семейного врача
  • Гулять, но не прогуливать заседания
  • Отказ от курения и алкоголя
  • Придерживаться правил дорожного движения – находиться в автомобиле пристегнутым даже при поездке на заднем сидении
  • Отказаться от каблуков – обувь вредит кровообращению и работоспособности
  • Следует беречь горло – делать специальные вокальные упражнения
  • Не допускать агрессии, буллинга и домогательств
  • Не засиживаться допоздна
  • Стимулировать память без ноотропов
  • Не следует откладывать дела на потом
  • Не делать несколько дел одновременно

– Не сгорите на работе. Выгорание – это состояние хронического стресса и разочарования, когда много работы не приводит к надлежащим результатам, вознаграждению, признанию или изменениям. Оно проявляется психически и физически и увеличивает риск хронических болезней и депрессии, а также циничного отношения к работе. Не надо так, – написала она.


Ранее Супрун заявила, что готова к работе с командой Владимира Зеленского.

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