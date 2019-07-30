Новоизбранным народным депутатам следует больше следить за своим здоровьем и избавиться от вредных привычек.
И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун посоветовала новоизбранным депутатам меньше пить алкоголь и бросить курить.
– Вскоре депутаты и депутатки 9-го созыва Верховной Рады Украины примут присягу и начнут богатую на стресс работу. Мы проанализировали возможные риски для здоровья и собрали советы, как их уменьшить, чтобы справляться с любыми испытаниями, – написала она.
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Советы Супрун
- Сбалансированное питание – включать в рацион растительную пищу, крупы и источники белка
- Голодание – не больше двух дней
- Мыть руки
- Вакцинироваться
- Посещение семейного врача
- Гулять, но не прогуливать заседания
- Отказ от курения и алкоголя
- Придерживаться правил дорожного движения – находиться в автомобиле пристегнутым даже при поездке на заднем сидении
- Отказаться от каблуков – обувь вредит кровообращению и работоспособности
- Следует беречь горло – делать специальные вокальные упражнения
- Не допускать агрессии, буллинга и домогательств
- Не засиживаться допоздна
- Стимулировать память без ноотропов
- Не следует откладывать дела на потом
- Не делать несколько дел одновременно
– Не сгорите на работе. Выгорание – это состояние хронического стресса и разочарования, когда много работы не приводит к надлежащим результатам, вознаграждению, признанию или изменениям. Оно проявляется психически и физически и увеличивает риск хронических болезней и депрессии, а также циничного отношения к работе. Не надо так, – написала она.
Ранее Супрун заявила, что готова к работе с командой Владимира Зеленского.