Новоизбранным народным депутатам следует больше следить за своим здоровьем и избавиться от вредных привычек.

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун посоветовала новоизбранным депутатам меньше пить алкоголь и бросить курить.

– Вскоре депутаты и депутатки 9-го созыва Верховной Рады Украины примут присягу и начнут богатую на стресс работу. Мы проанализировали возможные риски для здоровья и собрали советы, как их уменьшить, чтобы справляться с любыми испытаниями, – написала она.

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Советы Супрун

Сбалансированное питание – включать в рацион растительную пищу, крупы и источники белка

Голодание – не больше двух дней

Мыть руки

Вакцинироваться

Посещение семейного врача

Гулять, но не прогуливать заседания

Отказ от курения и алкоголя

Придерживаться правил дорожного движения – находиться в автомобиле пристегнутым даже при поездке на заднем сидении

Отказаться от каблуков – обувь вредит кровообращению и работоспособности

Следует беречь горло – делать специальные вокальные упражнения

Не допускать агрессии, буллинга и домогательств

Не засиживаться допоздна

Стимулировать память без ноотропов

Не следует откладывать дела на потом

Не делать несколько дел одновременно

– Не сгорите на работе. Выгорание – это состояние хронического стресса и разочарования, когда много работы не приводит к надлежащим результатам, вознаграждению, признанию или изменениям. Оно проявляется психически и физически и увеличивает риск хронических болезней и депрессии, а также циничного отношения к работе. Не надо так, – написала она.

Ранее Супрун заявила, что