Бывший заместитель начальника полиции Одесской области Константина Гейко задержан из-за подозрения в завладении крупной партией сигарет.

Сотрудники Национального бюро расследований Украины задержали бывшего заместителя начальника полиции Одесской области Константина Гейко.

Гейко был задержан из-за подозрения в завладении крупной партией сигарет, которые ранее были изъяты из незаконного оборота.

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Его подозревают в этом правонарушении вместе с начальником Дмитрием Головином.

К слову, Гейко скрывался от следствия.











Скрывался от следствия: задержан экс-замначальника полиции Одесщины / 3 фотографии

Напомним, 25 июля сотрудники НАБУ задержали экс-руководителя главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина.

Фото: НАБУ