Бывший заместитель начальника полиции Одесской области Константина Гейко задержан из-за подозрения в завладении крупной партией сигарет.
Сотрудники Национального бюро расследований Украины задержали бывшего заместителя начальника полиции Одесской области Константина Гейко.
Гейко был задержан из-за подозрения в завладении крупной партией сигарет, которые ранее были изъяты из незаконного оборота.
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Его подозревают в этом правонарушении вместе с начальником Дмитрием Головином.
К слову, Гейко скрывался от следствия.
Скрывался от следствия: задержан экс-замначальника полиции Одесщины / 3 фотографии
Напомним, 25 июля сотрудники НАБУ задержали экс-руководителя главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина.
Фото: НАБУ
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