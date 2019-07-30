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Факты / Украина

Погода в Украине на 30 июля (КАРТА)

30 июля в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +34°.

погода

30 июля на востоке Украины пройдут дожди с грозами, температура ночью до +16°, днем до +31°.

Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +19°, днем до +34°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +17°, днем до +30°.

В северных областях грозы. Температура ночью до +13°, днем до +27°.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 30 июля

В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +16°, днем до +32°.

Ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды на август и начало осени.

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