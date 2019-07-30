На русскоязычном канале, который планируют создать в Украине, будет преобладать развлекательный контент.

Государственный секретарь Министерства информационной политики Артем Биденко заявил, что на русскоязычном канале Украины будет больше развлекательного контента, среди которых сериалы и ток-шоу.

По его словам, новый канал сможет обратиться к целевой аудитории на оккупированных территориях.

– Законом предусмотрено вещание на 50% на английском языке, на 50% – на других языках. Сегодня, например, UATV вещает на английском 50%. Остальные 50% распределены между российским, украинским, арабским и крымскотатарским, – сказал Биденко.

Читайте: Институт русского языка в Украине может создать проблемы Путину – историк Снайдер

Он считает, что создание русскоязычного украинского канала станет продолжением реформы иновещания.

Биденко добавил, что с целевой аудиторией нужно разговаривать на том языке, к которому она привыкла и это считается нормальной практикой.

Это также дает возможность создать более лояльное отношение к бренду.

К слову, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Украина создаст всемирный русскоязычный канал.