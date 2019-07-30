Центральная избирательная комиссия признала избранными еще 49 народных депутатов Украины.
ЦИК признала избранными еще 49 народных депутатов на парламентских выборах. Всего признаны избранными 84 нардепов.
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В частности, во время заседания во вторник, 30 июля, установлены результаты выборов в 49 окружных избирательных комиссиях, чем ЦИК признала избранными в Верховную Раду:
- Пашковского М.И. — в одномандатном избирательном округе № 11
- Юрчишина П.В. — в ОИО № 13
- Вацака Г. А. — в ОИО № 16
- Мисягина Ю.М. — в ОИО № 28
- Криворучкину Е.В. — в ОИО № 32
- Трухина А.Н. — в ОИО № 40
- Христенко Ф.В. — в ОИО № 46
- Ковалева А.И. — в ОИО № 51
- Горвата Р.И. — в ОИО № 68
- Мельника П.В. — в ОИО № 81
- Савчук О.В. — в ОИО № 83
- Андреевича З.М. — в ОИО № 87
- Тимофийчука В.Я. — в ОИО № 89
- Галушко Н.Л. — в ОИО № 97
- Дануцу А.А. — в ОИО № 99
- Довгого О.С. — в ОИО № 102
- Воронько О.Е. — в ОИО № 103
- Лукашева А.А. — в ОИО № 113
- Пипу Н.Р. — в ОИО № 115
- Княжицкого Н.Л. — в ОИО № 116
- Рущишина Я.И. — в ОИО № 117
- Кита А.Б. — в ОИО № 126
- Дырдина Н.Е. — в ОИО № 132
- Дмитрука А.Г. — в ОИО № 133
- Колева О.В. — в ОИО № 134
- Бобляха А.Р. — в ОИО № 145
- Ляшенко А.А. — в ОИО № 148
- Ковальчука А.В. — в ОИО № 152
- Мьялику В.Н. — в ОИО № 155
- Литвиненко С.А. — в ОИО № 156
- Васильева И.С. — в ОИО № 158
- Молотка И.Ф. — в ОИО № 160
- Гузенко М.В. — в ОИО № 161
- Задорожного Н.Н. — в ОИО № 162
- Чайковского И.А. — в ОИО № 165
- Люшняка Н.В. — в ОИО № 166
- Куницкого А.О. — в ОИО № 169
- Фельдмана А.Б. — в ОИО № 174
- Люботу Д.В. — в ОИО № 177
- Литвинова А.Н. — в ОИО № 178
- Колихаева И.В. — в ОИО № 184
- Шпак Л.А. — в ОИО № 194
- Нагорняка С.В. — в ОИО № 199
- Семинского О.В. — в ОИО № 205
- Юрченко А.Н. — в ОИО № 211
- Забуранная Л.В. — в ОИО № 216
- Гурина Д.А. — в ОИО № 218
- Тищенко Н.Н. — в ОИО № 219
- Бондарь А.В. — в ОИО № 220.
Как сообщалось, ЦИК не получила оригиналы протоколов из двух одномандатных избирательных округов.