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Факты / Украина / Политика

ЦИК назвала имена еще 49 избранных нардепов (СПИСОК)

Центральная избирательная комиссия признала избранными еще 49 народных депутатов Украины.

ЦИК назвала имена еще 49 избранных нардепов (СПИСОК)

ЦИК признала избранными еще 49 народных депутатов на парламентских выборах. Всего признаны избранными 84 нардепов.

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В частности, во время заседания во вторник, 30 июля, установлены результаты выборов в 49 окружных избирательных комиссиях, чем ЦИК признала избранными в Верховную Раду:

  • Пашковского М.И. — в одномандатном избирательном округе № 11
  • Юрчишина П.В. — в ОИО № 13
  • Вацака Г. А. — в ОИО № 16
  • Мисягина Ю.М. — в ОИО № 28
  • Криворучкину Е.В. — в ОИО № 32
  • Трухина А.Н. — в ОИО № 40
  • Христенко Ф.В. — в ОИО № 46
  • Ковалева А.И. — в ОИО № 51
  • Горвата Р.И. — в ОИО № 68
  • Мельника П.В. — в ОИО № 81
  • Савчук О.В. — в ОИО № 83
  • Андреевича З.М. — в ОИО № 87
  • Тимофийчука В.Я. — в ОИО № 89
  • Галушко Н.Л. — в ОИО № 97
  • Дануцу А.А. — в ОИО № 99
  • Довгого О.С. — в ОИО № 102
  • Воронько О.Е. — в ОИО № 103
  • Лукашева А.А. — в ОИО № 113
  • Пипу Н.Р. — в ОИО № 115
  • Княжицкого Н.Л. — в ОИО № 116
  • Рущишина Я.И. — в ОИО № 117
  • Кита А.Б. — в ОИО № 126
  • Дырдина Н.Е. — в ОИО № 132
  • Дмитрука А.Г. — в ОИО № 133
  • Колева О.В. — в ОИО № 134
  • Бобляха А.Р. — в ОИО № 145
  • Ляшенко А.А. — в ОИО № 148
  • Ковальчука А.В. — в ОИО № 152
  • Мьялику В.Н. — в ОИО № 155
  • Литвиненко С.А. — в ОИО № 156
  • Васильева И.С. — в ОИО № 158
  • Молотка И.Ф. — в ОИО № 160
  • Гузенко М.В. — в ОИО № 161
  • Задорожного Н.Н. — в ОИО № 162
  • Чайковского И.А. — в ОИО № 165
  • Люшняка Н.В. — в ОИО № 166
  • Куницкого А.О. — в ОИО № 169
  • Фельдмана А.Б. — в ОИО № 174
  • Люботу Д.В. — в ОИО № 177
  • Литвинова А.Н. — в ОИО № 178
  • Колихаева И.В. — в ОИО № 184
  • Шпак Л.А. — в ОИО № 194
  • Нагорняка С.В. — в ОИО № 199
  • Семинского О.В. — в ОИО № 205
  • Юрченко А.Н. — в ОИО № 211
  • Забуранная Л.В. — в ОИО № 216
  • Гурина Д.А. — в ОИО № 218
  • Тищенко Н.Н. — в ОИО № 219
  • Бондарь А.В. — в ОИО № 220.

Как сообщалось, ЦИК не получила оригиналы протоколов из двух одномандатных избирательных округов.

Фото: Dreamstime

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