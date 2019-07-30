Центральная избирательная комиссия признала избранными еще 49 народных депутатов Украины.

ЦИК признала избранными еще 49 народных депутатов на парламентских выборах. Всего признаны избранными 84 нардепов.

Читайте: ЦИК посчитала 100% бюллетеней: результаты парламентских выборов 2019

В частности, во время заседания во вторник, 30 июля, установлены результаты выборов в 49 окружных избирательных комиссиях, чем ЦИК признала избранными в Верховную Раду:

Пашковского М.И. — в одномандатном избирательном округе № 11

Юрчишина П.В. — в ОИО № 13

Вацака Г. А. — в ОИО № 16

Мисягина Ю.М. — в ОИО № 28

Криворучкину Е.В. — в ОИО № 32

Трухина А.Н. — в ОИО № 40

Христенко Ф.В. — в ОИО № 46

Ковалева А.И. — в ОИО № 51

Горвата Р.И. — в ОИО № 68

Мельника П.В. — в ОИО № 81

Савчук О.В. — в ОИО № 83

Андреевича З.М. — в ОИО № 87

Тимофийчука В.Я. — в ОИО № 89

Галушко Н.Л. — в ОИО № 97

Дануцу А.А. — в ОИО № 99

Довгого О.С. — в ОИО № 102

Воронько О.Е. — в ОИО № 103

Лукашева А.А. — в ОИО № 113

Пипу Н.Р. — в ОИО № 115

Княжицкого Н.Л. — в ОИО № 116

Рущишина Я.И. — в ОИО № 117

Кита А.Б. — в ОИО № 126

Дырдина Н.Е. — в ОИО № 132

Дмитрука А.Г. — в ОИО № 133

Колева О.В. — в ОИО № 134

Бобляха А.Р. — в ОИО № 145

Ляшенко А.А. — в ОИО № 148

Ковальчука А.В. — в ОИО № 152

Мьялику В.Н. — в ОИО № 155

Литвиненко С.А. — в ОИО № 156

Васильева И.С. — в ОИО № 158

Молотка И.Ф. — в ОИО № 160

Гузенко М.В. — в ОИО № 161

Задорожного Н.Н. — в ОИО № 162

Чайковского И.А. — в ОИО № 165

Люшняка Н.В. — в ОИО № 166

Куницкого А.О. — в ОИО № 169

Фельдмана А.Б. — в ОИО № 174

Люботу Д.В. — в ОИО № 177

Литвинова А.Н. — в ОИО № 178

Колихаева И.В. — в ОИО № 184

Шпак Л.А. — в ОИО № 194

Нагорняка С.В. — в ОИО № 199

Семинского О.В. — в ОИО № 205

Юрченко А.Н. — в ОИО № 211

Забуранная Л.В. — в ОИО № 216

Гурина Д.А. — в ОИО № 218

Тищенко Н.Н. — в ОИО № 219

Бондарь А.В. — в ОИО № 220.

Как сообщалось, ЦИК не получила оригиналы протоколов из двух одномандатных избирательных округов.