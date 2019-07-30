На российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, суд наложил арест.

Украинский суд арестовал российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. Наложен арест и на изъятые при обыске документы.

– Украинским судом проверено правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ, а также соблюдения ими требований закона при проведении 25.07.2019 обыска уже всем известного российского танкера NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, – сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

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В российских СМИ распространяется недостоверная информация о якобы незаконном проведении сотрудниками правоохранительных органов Украины следственных действий на данном судне без разрешения консула РФ. Однако судно, после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается таким, что имеет открытую границу.

– В соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимости получения согласия или разрешения дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрено. Мы это сделали законно. Точка! – написал он.







Украина арестовала российский танкер NEYMA вместе с документами / 2 фотографии

Напомним, что 25 июля СБУ задержала российский танкер NEYMA. Факты ICTV писали, как это повлияет на освобождение пленных украинских моряков в РФ и какова будет реакция России.