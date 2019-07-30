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Факты / Украина

В Одессе на одном из пляжей не рекомендуют купаться

В Одессе морская вода на одном из городских пляжей не соответствует гигиеническим требованиям.

В Одессе на одном из пляжей не рекомендуют купаться

По результатам мониторинговых лабораторных исследований, морская вода на одесском пляже 13 станция Большого Фонтана не соответствует гигиеническим нормам.

Специалисты Одесского лабораторного центра Минздрава также сделали пробы воды еще на 21 пляже.

Они сообщили, что на остальных пляжах Одессы и Белгород-Днестровского, Татарбунарского, Килийского, Овидиопольского, Лиманского районов вода соответствует нормам.

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К слову, в Одессе морскую воду отбирают для исследований в контрольных точках рядом с пляжами Лузановка, Ланжерон, Отрада, Дельфин, Аркадия, Чайка, Курортный и Золотой берег.

Ранее Факты ICTV писали все, что нужно знать об отдыхе в Одессе.

Источник: Одесский лабораторный центр Мнздрава

Фото: Dreamstime

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