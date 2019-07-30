В Одессе морская вода на одном из городских пляжей не соответствует гигиеническим требованиям.

По результатам мониторинговых лабораторных исследований, морская вода на одесском пляже 13 станция Большого Фонтана не соответствует гигиеническим нормам.

Специалисты Одесского лабораторного центра Минздрава также сделали пробы воды еще на 21 пляже.

Они сообщили, что на остальных пляжах Одессы и Белгород-Днестровского, Татарбунарского, Килийского, Овидиопольского, Лиманского районов вода соответствует нормам.

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К слову, в Одессе морскую воду отбирают для исследований в контрольных точках рядом с пляжами Лузановка, Ланжерон, Отрада, Дельфин, Аркадия, Чайка, Курортный и Золотой берег.

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Источник: Одесский лабораторный центр Мнздрава