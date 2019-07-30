Ведущая программы Факти тижня на телеканале ICTV Оксана Соколова вынуждена обратиться в правоохранительные органы из-за слежки за ней.

Телеведущая Оксана Соколова намерена обратиться к правоохранителям из-за неизвестных, которые ее преследуют.

– Снова слежка? В последнее время заметила: если назначаю кому-то встречу в кафе, за соседний столик подсаживается молодой мужчина и усиленно смотрит в экран телефона. Сколько мы говорим, столько и смотрит, ничего не заказывая, – рассказала Оксана Соколова.

Она добавила, что может и не обратила бы внимание на это, если бы не случай в 2014 году, когда ей из-за угроз пришлось ездить с охраной.

Читайте: В Киеве мужчина с ножом напал на посетителей кафе, есть пострадавший

– Тогда было возбуждено уголовное дело и удалось установить, кто звонил с угрозами, и с чьего телефона. Вот уж не думала, что придется снова обращаться в органы, – отметила телеведущая.

По словам Соколовой, каждый раз люди, которые ее преследуют, разные, однако ведут себя они одинаково.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве в Деснянском районе во время встречи избирателей напали на депутата.