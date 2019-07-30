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Факты / Украина

Какой будет погода в Украине в августе – прогноз

Укргидрометцентр дал прогноз погоды в Украине на август.

погода

На сайте Укргидрометцентра появился прогноз погоды в Украине на август.

Средняя месячная температура в августе будет на уровне 19-24°, в горных районах 16-18°. Это на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений.

Читайте: Прогноз погоды на август и начало осени в Украине

Месячное количество осадков ожидается 36-84 мм, в Карпатах 104-122 мм. Это в пределах средних многолетних значений.

К слову, непогода накрыла Одессу, ливень затопил центр города, а поселок Котовского засыпала песчаная буря.

Источник: Укргидрометцентр

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