Проект еМалятко могут запустить в Украине до 1 января 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил реализовать проект еМалятко до 1 января 2020 года.

– Я с самого начала говорил, что иду в президенты, чтобы упростить жизнь нашим гражданам. Цифровизация государственных услуг или Государство в смартфоне является приоритетом нашей команды. Особенно это касается общественно важных и массовых услуг, когда родители вынуждены проходить бюрократичесий ад с младенцем на руках. Я поручаю реализовать проект еМалятко до 1 января 2020 года и готов убрать все возникающие барьеры, – сказал Зеленский.

Проект еМалятко предусматривает возможность получить 10 услуг по одному заявлению.

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Услуги еМалятко

1) государственная регистрация рождения ребенка;

2) регистрация места проживания родившегося ребенка;

3) назначение помощи при рождении ребенка;

4) регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;

5) регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;

6) получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

7) происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;

8) определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

9) присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

10) назначение помощи многодетным семьям.

Реализация электронного проекта еМалятко предполагает уменьшение количества необходимых визитов с 11 до нуля, а количества требуемых документов – с 37 до одного.

Напомним, 17 июля в Украине ввели электронную услугу е-пенсия, которая позволяет оформить выплаты в короткий срок.