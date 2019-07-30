Проект еМалятко могут запустить в Украине до 1 января 2020 года.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил реализовать проект еМалятко до 1 января 2020 года.
– Я с самого начала говорил, что иду в президенты, чтобы упростить жизнь нашим гражданам. Цифровизация государственных услуг или Государство в смартфоне является приоритетом нашей команды. Особенно это касается общественно важных и массовых услуг, когда родители вынуждены проходить бюрократичесий ад с младенцем на руках. Я поручаю реализовать проект еМалятко до 1 января 2020 года и готов убрать все возникающие барьеры, – сказал Зеленский.
Проект еМалятко предусматривает возможность получить 10 услуг по одному заявлению.
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Услуги еМалятко
1) государственная регистрация рождения ребенка;
2) регистрация места проживания родившегося ребенка;
3) назначение помощи при рождении ребенка;
4) регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;
5) регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;
6) получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
7) происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;
8) определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
9) присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
10) назначение помощи многодетным семьям.
Реализация электронного проекта еМалятко предполагает уменьшение количества необходимых визитов с 11 до нуля, а количества требуемых документов – с 37 до одного.
Напомним, 17 июля в Украине ввели электронную услугу е-пенсия, которая позволяет оформить выплаты в короткий срок.