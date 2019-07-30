Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма провел встречу с временным поверенным по делах США в Украине Уильямом Тейлором.
Леонид Кучма обсудил с Уильямом Тейлором ход выполнения минских соглашений и ряд вопросов сотрудничества между Украиной и США. В частности, речь шла о первоочередности выполнения безопасности блока минских договоренностей и об освобождении пленных.
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Стороны договорились о дальнейших встречах, а Уильям Тейлор заверил в готовности США системно работать для успеха Украины.
К слову, ранее Леонид Кучма посетил Станицу Луганскую во время разведение вооруженных сил и средств.
Источник: Дарка Олифер
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