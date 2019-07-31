Из-за непогоды в Украине обесточенными остаются населенные пункты в пяти областях.
Шквалы ветра и проливные дожди обесточили населенные пункты в Львовской, Одесской, Луганской, Киевской и Запорожской областях.
Вследствие непогоды в Украине в пяти областях 53 населенных пункта остались без электроснабжения.
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Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций отмечает, что по состоянию на 7.00 31 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 53 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Львовская область – 44, Одесская – 4, Запорожская – 2, Луганская – 2, Киевская – 1.
Ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды на август и начало осени.
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