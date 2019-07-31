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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар обновил курс и продолжает падать

НБУ установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 25,09 грн за $1.

Доллар обновил курс и продолжает падать

Доллар продолжает дешеветь. Так, НБУ установил курс гривны на уровне 25,09 грн за доллар. Поэтому, цена американской валюты уменьшилась еще на 17 копеек.

Последний раз гривна так укреплялась к доллару почти три года назад – в августе 2016 года.

Евро держится на уровне 27,98 грн.

Курс валют на 31.07.2019:

  • $100 – 2508.5516 грн;
  • €100 –2798.0385 грн;
  • 100 польских злотых – 652.0410 грн;
  • 10 российских рублей –  3.9580 грн.

Читайте: Украинские предприниматели улучшил прогноз по курсу гривны

Банкиры и финансисты утверждают, что курс гривни может укрепиться до 24 грн/$, если иностранные инвесторы в таком же темпе будут покупать ОВГЗ.

Ранее Факты ICTV писали о том, что ждет гривну осенью и в чем заключаются причины укрепления национальной валюты.

ИсточникНБУ

Фото: Dreamstime

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