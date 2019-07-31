Доллар продолжает дешеветь. Так, НБУ установил курс гривны на уровне 25,09 грн за доллар. Поэтому, цена американской валюты уменьшилась еще на 17 копеек.

Последний раз гривна так укреплялась к доллару почти три года назад – в августе 2016 года.

Евро держится на уровне 27,98 грн.

Курс валют на 31.07.2019:

$100 – 2508.5516 грн;

€100 –2798.0385 грн;

100 польских злотых – 652.0410 грн;

10 российских рублей – 3.9580 грн.

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Банкиры и финансисты утверждают, что курс гривни может укрепиться до 24 грн/$, если иностранные инвесторы в таком же темпе будут покупать ОВГЗ.

Ранее Факты ICTV писали о том, что ждет гривну осенью и в чем заключаются причины укрепления национальной валюты.

Источник: НБУ