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Факты / Украина

Филарет попросил Зеленского защитить права УПЦ КП

Почетный патриарх Филарет обратился к Минюсту и президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить права УПЦ КП.

Патріарх Філарет

Почетный патриарх Филарет обратился к президенту Владимиру Зеленскому и Министерству юстиции и попросил их защитить права УПЦ КП и продлить ее регистрацию.

В письме к президенту он заявил, что его и церковь якобы вовлекли в прямой обман, поскольку текста томоса не видел никто, кроме Епифания и пятого президента Петра Порошенко.

– Получив такую ​​нежелательную зависимость, я и верные УПЦ Киевского патриархата немедленно начали борьбу против кабальной сделки, вышли из состава ПЦУ, проведя поместный собор УПЦ Киевского патриархата, – говорится в письме Филарета.

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Он также попросил Министерство юстиции обеспечить УПЦ КП право на существование и продлить ее регистрацию.

К слову, Филарет подал иск в суд с просьбой не забирать Михайловский Златоверхий монастырь и церковь Успения Богородицы Пирогощей у УПЦ КП.

Источник: Церква.Інфо

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