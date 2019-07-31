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Факты / Украина / Политика

Когда Рада соберется на первое заседание – возможная дата

Первое заседание Верховной Рады IX созыва может состояться в конце августа – начале сентября, прогнозирует глава партии Слуга народа, кандидат в нардепы Дмитрий Разумков.

Верховна Рада

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает, что народные депутаты соберутся на первое заседание в конце августа или в начале сентября.

Свой прогноз он объяснил возможным затягиванием подведения итогов парламентских выборов из-за судов по нарушениям.

В тоже время Разумков подчеркнул, что это объективная реальность, а не попытка со стороны ЦИК затянуть процесс.

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– Оптимистичным является вариант, как предлагал президент, – 24 августа. Но посмотрим, как будут происходить события. Какая-то окончательная дата не определена, – сказал он, добавив, что рабочая группа начнет подготовку первого заседания после объявления результатов выборов народных депутатов.

Кстати, первое заседание Верховной Рады откроет народный депутат от Оппозиционной платформы – За життя Юлий Иоффе.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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