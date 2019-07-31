Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову вызвали на допрос в ГПУ.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила вызов на допрос в Генпрокуратуру.

Мы уже получили соответствующую повестку от Генеральной прокуратуры 30 июля, готовимся идти на допрос, – сообщил адвокат Андрей Тарасов.

По его мнению, суд хочет допросить Людмилу Денисову по делу Окружного административного суда Киева.

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Комментировать содержание записей, обнародованных на прошлой неделе НАБУ, Андрей Тарасов отказался.

Насколько я понимаю по этим записям, то это доказательства в уголовном производстве. Именно суд, если это дело дойдет до суда, будет оказывать юридическую оценку этим доказательствам, в том числе и по их допустимости и идентичности. Пока нечего комментировать, – добавил защитник Денисовой.

Он также заметил, что в 2018 году в административном суде были обжалованы решения НАПК, касающиеся деклараций Людмилы Денисовой. Но суд в июне 2019 года принял соответствующее решение.

Что касается этого дела, то ни я, ни уполномоченная к судьям административного суда не обращались относительно ускорения или положительного решения спора. Все шло так, как должно по процессу идти, – подытожил Андрей Тарасов.

Напомним, ранее ГПУ вызвала судей Окружного админсуда для вручения подозрений.