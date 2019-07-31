PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Погода в Украине на 31 июля (КАРТА)

31 июля почти на всей территории Украины дожди с грозами.

Погода

В среду, 31 июля, синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду только на севере и северо-западе страны.

В южных областях – до +33, в центре +28.

На западе и в центре – от +25 до +30.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 31 июля

На востоке Украины +26, на севере местами не выше +24.

В Киеве сухо, температура от +23 до +25.

Ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды на август и начало осени.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка