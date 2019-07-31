Заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко остается единственным кандидатом на пост министра иностранных дел Украины.

Помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Пристайко остается единственным кандидатом на пост главы МИД.

Ермак отметил, что заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль является профессиональным, уважаемым в международном сообществе человеком.

– Думаю, что для всех будет большой удачей, если она продолжит работать на той позиции, на которой она сегодня находится. Она на своем месте, — сказал он.

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Напомним, 11 июня Зеленский внес представление на увольнение главы МИД Павла Климкина, а также представление на назначение Вадима Пристайко главой МИД.