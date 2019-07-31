Пятерых крымских татар, фигурантов уже второго так называемого дела Хизб ут-Тахрир, этапировали из России обратно в оккупированный Крым.

Иззета Абдуллаева, Сейтвели Сейтабдиева, Акима Бекирова, Алима Каримова и Асана Яникова перевезли из СИЗО Ростова в СИЗО №1 Симферополя якобы для опознания тайным свидетелем.

– Руководитель следственной группы ФСБ, которая занимается этим делом, сообщил мне, что Иззета и еще четверых фигурантов доставили из СИЗО Ростова в СИЗО Симферополя для проведения следственных действий, – рассказал адвокат Маммет Мамбетов.

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По его словам, следственные действия продлятся минимум до конца недели, а затем его подзащитных ожидает продление ареста, возможно, в Крыму, а затем их этапируют обратно в РФ.

Напомним, 18 июня российский суд вынес приговоры пятерым крымчанам по делу Хизб ут-Тахрир.