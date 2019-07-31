PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

РФ этапировала в Крым пятерых фигурантов дела Хизб ут-Тахрир

Пятерых крымских татар, фигурантов уже второго так называемого дела Хизб ут-Тахрир, этапировали из России обратно в оккупированный Крым.

Кримські татари

Иззета Абдуллаева, Сейтвели Сейтабдиева, Акима Бекирова, Алима Каримова и Асана Яникова перевезли из СИЗО Ростова в СИЗО №1 Симферополя якобы для опознания тайным свидетелем.

– Руководитель следственной группы ФСБ, которая занимается этим делом, сообщил мне, что Иззета и еще четверых фигурантов доставили из СИЗО Ростова в СИЗО Симферополя для проведения следственных действий, – рассказал адвокат Маммет Мамбетов.

Читайте: Дело Хизб ут-Тахрир: в Крыму проходят массовые обыски

По его словам, следственные действия продлятся минимум до конца недели, а затем его подзащитных ожидает продление ареста, возможно, в Крыму, а затем их этапируют обратно в РФ.

Напомним, 18 июня российский суд вынес приговоры пятерым крымчанам по делу Хизб ут-Тахрир.

Источник: Крым. Реалии

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Обмен Сущенко: Фейгин говорит, что появилась надежда
Медведев приехал в Крым на “парад”. МИД Украины выразил протест
В Севастополе заглох БТР во время репетиции морского парада
В Никитском ботсаду в Крыму статую богини Флоры заменят бюстом Ленина
Приговор политзаключенному Грибу “законный” – Верховный суд РФ
В ЕС назвали два способа для получения крымчанами шенгенской визы
Посольство РФ в Великобритании опубликовало карту с украинским Крымом
Болят почки, усилились отеки: у Балуха ухудшилось состояние здоровья
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка