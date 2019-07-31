Новая Верховная Рада может начать свою работу с рассмотрения проектов законов о снятии депутатской неприкосновенности и импичменте президента.

Кандидат в народные депутаты от партии Слуга народа Виталий Безгин заявил, что одними из первых законопроектов, которые рассмотрит новая Верховная Рада, должны быть об импичменте президента и снятии депутатской неприкосновенности.

Он напомнил, что в парламенте еще есть некоторые неотложные проекты законов, которые подал президент, однако они так и не были проголосованы.

По его словам, сейчас нарабатывается полный список законопроектов, над которыми в первую очередь будет работать Верховная Рада.

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– Я думаю, он станет публичным в течение ближайших недель. Там идет активная работа, и не только по вопросам неприкосновенности и контроля над депутатской деятельностью. Она касается и экономического блока, – сказал Безгин.

Он добавил, что будет несколько срочных законопроектов по экономике Украины.

В первый месяц работы планируется рассмотрение закона об основах административно-территориального устройства Украины и проекта закона о столице.

К слову, глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что новая Верховная Рада не начнет работу до 1 сентября.