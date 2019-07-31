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Факты / Украина

Украинских моряков могут освободить до октября – СМИ

Украинских моряков, которых задержали во время российской агрессии в Керченском проливе, могут передать Украине до октября.

Полонені моряки

Россия может до октября передать Украине военнопленных моряков под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

При этом они должны и дальше участвовать в следственных действиях и суде.

– Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила ходатайство о личном поручительстве через МИД России в Следственное управление ФСБ, – сказал адвокат украинских моряков Николай Полозов.

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По его словам, решение по указанному вопросу должен принимать следователь, однако документы до него еще не дошли.

Если ходатайство будет удовлетворено, то украинских моряков освободят из-под стражи. В случае отказа постановление можно будет обжаловать.

К слову, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что со стороны РФ не видно никаких действий, которые говорили бы о готовности освободить украинских моряков.

Источник: Известия

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