У украинских водителей появилась возможность проверить стоимость номерного знака для автомобиля с желаемой комбинацией цифр онлайн.

Украинские водители могут онлайн проверить стоимость номерного знака с желаемой комбинацией цифр.

Онлайн-сервис простой в использовании. В нем номерные знаки сгруппированы по восьми категориям. Поэтому водитель может отсортировать их от самых дешевых до самых дорогих и наоборот.

Все платные номерные знаки состоят из четырех цифр, которые группируются по следующим комбинациям:

комбинации четырех одинаковых цифр – 30 тыс. грн;

последовательные комбинации от 0001 до 0009 – 30 тыс. грн;

три одинаковые цифры подряд (например, 0777) – 10 тыс. грн;

две последовательные пары одинаковых цифр (например, 1122) – 10 тыс. грн;

комбинации 0123 и 1234 – 10 тыс. грн;

комбинации, которые начинаются с двух нулей, а последующие цифры неодинаковы (например, 0032) – 8 тыс. грн;

три одинаковые цифры не подряд (например, 7077) – 4 тыс. грн;

комбинации, где одинаковые первая и третья цифра, вторая и четвертая цифра; или первая и четвертая цифра, вторая и третья цифра (например, 1221; 1212) – 4 тыс. грн.

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Если клиент сервисного центра МВД не имеет особых пожеланий относительно вида номерного знака своего авто, при получении услуги регистрации он платит:

для транспортных средств всех категорий отечественного производства и стран СНГ (с выдачей номерного знака) – ориентировочно 550 грн (услуга – 152,63 грн; номерной знак – ориентировочно 178,20 грн; бланк свидетельства о регистрации – 219 грн)

для транспортных средств всех категорий иностранного производства (с выдачей номерного знака) – ориентировочно 590 грн (услуга – 190,15 грн; номерной знак – ориентировочно 178,20 грн; бланк свидетельства о регистрации – 219 грн).

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