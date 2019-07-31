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Факты / Украина

Убийство Гандзюк: на горсовете Херсона появилось напоминание

На стене горсовета Херсона появилась надпись-напоминание виновным в смерти активистки Екатерины Гандзюк.

Убийство Гандзюк: на горсовете Херсона появилось напоминание

На стене городского совета Херсона появился мурал с напоминанием об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Надпись на стене гласит: Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны.

Активисты напомнили, что сегодня исполняется год со дня нападения на Гандзюк.

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– Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне проступила надпись. Так и будет. Мы не слезем, – говорится в сообщении.

К слову, в суд передали обвинительный акт в отношении Игоря Павловского, который является фигурантом дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Источник: Хто замовив Катю Гандзюк?

Фото: Хто замовив Катю Гандзюк?

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