На стене горсовета Херсона появилась надпись-напоминание виновным в смерти активистки Екатерины Гандзюк.

На стене городского совета Херсона появился мурал с напоминанием об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Надпись на стене гласит: Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны.

Активисты напомнили, что сегодня исполняется год со дня нападения на Гандзюк.

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– Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне проступила надпись. Так и будет. Мы не слезем, – говорится в сообщении.

К слову, в суд передали обвинительный акт в отношении Игоря Павловского, который является фигурантом дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Источник: Хто замовив Катю Гандзюк?

Фото: Хто замовив Катю Гандзюк?