За время перемирия на Донбассе не зафиксировано жертв среди мирного населения.
Перемирие, которое работает на Донбассе с 21 июля, принесло значительные результаты.
Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.
По его словам, количество обстрелов существенно сократилось. Также не зарегистрировано ни одной гражданской жертвы в результате нарушений перемирия.
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Сайдик призвал стороны продолжать сохранять режим тишины в полной мере.
Напомним, на заседании ТКГ в Минске 17 июля стороны договорились о восстановлении пешеходного моста в Станице Луганской.
Источник: Белта
Фото: OSCE SMM Ukraine
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