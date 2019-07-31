За время перемирия на Донбассе не зафиксировано жертв среди мирного населения.

Перемирие, которое работает на Донбассе с 21 июля, принесло значительные результаты.

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

По его словам, количество обстрелов существенно сократилось. Также не зарегистрировано ни одной гражданской жертвы в результате нарушений перемирия.

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Сайдик призвал стороны продолжать сохранять режим тишины в полной мере.

Напомним, на заседании ТКГ в Минске 17 июля стороны договорились о восстановлении пешеходного моста в Станице Луганской.

Источник: Белта

Фото: OSCE SMM Ukraine