PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

104: как войти в личный кабинет и внести показания счетчика

104 – сервис для передачи показаний счетчика газа и оплаты за его потребление. Как войти в личный кабинет и внести показания – читайте на Фактах ICTV.

104: как войти в личный кабинет и внести показания счетчика

104 – сервис, который позволяет внести и сверить показания счетчика газа. Также здесь можно оплатить онлайн за потребленный природный газ.

Для того, чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте 104.

Какие данные нужны для регистрации на 104

– название компании-поставщика газа;

– номер лицевого счета (в системе поставщика);

– сумма последнего платежа за газ или номер счетчика газа;

– номер мобильного телефона;

– адрес электронной почты.

На один электронный адрес можно зарегистрировать один лицевой счет.

Разработчики рекомендуют во время регистрации использовать ПК для корректной работы сайта и сервисов.

Читайте: Экономили газ и тепло, а получили долги: почему людям с субсидиями насчитали штраф

После введения всех данных система предложит вам согласиться с условиями по обработке персональных данных. Без согласия регистрация будет отменена.

Следующим этапом является заполнение персональных данных, в частности поставщика природного газа. Его необходимо выбрать из списка, а если его в перечне нет – это значит, что регистрация на сайте 104 и доступ к лицевому счету невозможны.

После введения данных проверьте ваш адрес электронной почты. На него будет отправлено письмо со ссылкой, по которой нужно перейти.

Обычно письмо приходит через несколько минут. Если вы регистрируетесь в период с 1 по 5 число, оно может прийти через несколько часов. Если письма нет – поищите в папке Спам.

После регистрации в личном кабинете можно передать показания счетчика.

Ранее Факты ICTV собрали все, что нужно знать об оплате коммуналки онлайн.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Отечественная ГТС снова нужна Газпрому: для чего и преимущества для Украины
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Газпром намерен продлить контракт с Украиной на транзит газа – СМИ
Украина планирует покупать газ в Катаре
Молдова готова закупать газ в Украине – Санду
Снижение цены на газ в два раза и лекарства по страховке – интервью Юлии Тимошенко
Россия резко увеличила объемы транзита газа через Украину
Что грозит Украине в случае прекращения транзита российского газа в Европу
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка