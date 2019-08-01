Генпрокуратура вызвала на допрос главу Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка.

Главу Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка вызвали на допрос в Генпрокуратуру.

Ему необходимо явиться в управление специальных расследований ГПУ 9 августа в 11.00.

Зеновия Холоднюка вызывают на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в деятельность госорганов.

Читайте: ГПУ вызвала судей Окружного админсуда для вручения подозрений

К слову, ранее Генеральная прокуратура вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову. Об этом сообщал ее адвокат.