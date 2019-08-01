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Факты / Украина

ГПУ вызвала на допрос главу Государственной судебной администрации Холоднюка

Генпрокуратура вызвала на допрос главу Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка.

ГПУ вызвала на допрос главу Государственной судебной администрации Холоднюка

Главу Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка вызвали на допрос в Генпрокуратуру.

Ему необходимо явиться в управление специальных расследований ГПУ 9 августа в 11.00.

Зеновия Холоднюка вызывают на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в деятельность госорганов.

Читайте: ГПУ вызвала судей Окружного админсуда для вручения подозрений

К слову, ранее Генеральная прокуратура вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову. Об этом сообщал ее адвокат.

Источник: ГПУ

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