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Факты / Украина

Кабмин будет сформирован в первые дни работы Верховной Рады – Герус

Новый состав Кабинета министров будет сформирован в первые дни работы Верховной Рады.

Кабмин будет сформирован в первые дни работы Верховной Рады – Герус

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что новое правительство будет сформировано в первые дни работы парламента.

– Все будет очень быстро. Думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы парламента. Я в этом убежден, – сказал Герус в эфире украинского телеканала.

Он отметил, что первое заседание Верховной Рады состоится в начале сентября.

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Герус добавил, что партии, которые захотят войти в коалицию могут в августе достичь ряда договоренностей и войти в ее состав в первые дни работы.

Ранее Факты ICTV писали о том, кого рассматривают на должности спикера, вице-спикеров, премьер-министра, министра обороны и генпрокурора.

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