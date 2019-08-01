Генеральный прокурор Юрий Луценко показал фотографии, которые сделал во время отпуска в Провансе.
Генпрокурор Юрий Луценко провел отпуск в Провансе (Франция) и опубликовал фотографии путешествия.
По его словам, отдых во Франции длился 10 дней.
– Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья, – написал Луценко.
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Он добавил, что его враги лгут об отелях, в которых он якобы проживал, а на самом деле “проездом обедал”.
Луценко показал фото из отпуска в Провансе / 7 фотографий
К слову, президент Владимир Зеленский опубликовал фото с тренировки в спортзале.
Источник: Юрий Луценко
Фото: Юрий Луценко
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