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Факты / Украина

Луценко показал фото из отпуска в Провансе

Генеральный прокурор Юрий Луценко показал фотографии, которые сделал во время отпуска в Провансе.

Луценко показал фото из отпуска в Провансе

Генпрокурор Юрий Луценко провел отпуск в Провансе (Франция) и опубликовал фотографии путешествия.

По его словам, отдых во Франции длился 10 дней.

– Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья, – написал Луценко.

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Он добавил, что его враги лгут об отелях, в которых он якобы проживал, а на самом деле “проездом обедал”.

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Луценко показал фото из отпуска в Провансе / 7 фотографий

К слову, президент Владимир Зеленский опубликовал фото с тренировки в спортзале.

Источник: Юрий Луценко

Фото: Юрий Луценко

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