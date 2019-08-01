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Факты / Украина

НАБУ проводит обыски в Украэрорухе

Детективы НАБУ проводят обыски в помещениях Украэроруха и дома у сотрудников госпредприятия.

НАБУ проводит обыски в Украэрорухе

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пришли с обысками в государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины (Украэрорух).

Отмечается, что обыски проходят в помещениях госпредприятия и по месту жительства его служебных лиц.

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Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования, начатого в ноябре 2017 года. Речь идет о возможном злоупотреблении должностными лицами Украэроруха, которые разместили более 400 млн грн госпредприятия на счетах ПАО Платинум Банк, признанного неплатежеспособным.

Напомним, НАБУ и Генеральная прокуратура 26 июля провела обыски в Окружном административном суде Киева.

Фото: Украэрорух

Источник: НАБУ

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