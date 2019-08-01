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Факты / Украина

Погода в Украине на 1 августа (КАРТА)

Сегодня, 1 августа, на большей территории Украины будет сухо.

Погода

1 августа осадки ожидаются в западной части Украины, а также в некоторых южных и северных областях страны.

На западе днем 22-28°, ночью 9-16°.

На юге Украины 26-29° днем, 15-20° ночью. Дождить будет только в Одесской области, на остальной территории сухо.

В восточных областях днем 21-23°, ночью до 10°.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 1 августа

На севере страны 19-21° днем, ночью до 9°. Дожди пройдут в Черниговской и Сумской областях.

К слову,  Укргидрометцентр дал прогноз погоды в Украине на август.

Источник: Укргидрометцентр

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