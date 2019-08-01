В Генштабе заявляют, что единичные нарушения режима тишины на Донбассе не свидетельствуют о нарушении перемирия, на счет которого договорились в Минске.

В Генеральном штабе констатируют, что перемирие на Донбассе, которое началось 21 июля, работает.

По словам начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, за последние 11 суток в зоне операции Объединенных сил боевых потерь среди украинских военнослужащих не было.

Хомчак подчеркнул, что единичные случаи нарушения перемирия со стороны боевиков нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске.

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В Генштабе также отмечают, что ВСУ готовы адекватно и быстро ответить врагу в случае критического обострения ситуации.

К слову, миссия ОБСЕ констатировала, что за время перемирия на Донбассе не было зафиксировано жертв среди мирного населения.