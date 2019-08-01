PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Единичные нарушения на Донбассе не срывают перемирие – Генштаб

В Генштабе заявляют, что единичные нарушения режима тишины на Донбассе не свидетельствуют о нарушении перемирия, на счет которого договорились в Минске.

Единичные нарушения на Донбассе не срывают перемирие – Генштаб

В Генеральном штабе констатируют, что перемирие на Донбассе, которое началось 21 июля, работает.

По словам начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, за последние 11 суток в зоне операции Объединенных сил боевых потерь среди украинских военнослужащих не было.

Хомчак подчеркнул, что единичные случаи нарушения перемирия со стороны боевиков нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске.

Читайте: ТКГ договорилась о разминировании территории возле моста в Станице Луганской

В Генштабе также отмечают, что ВСУ готовы адекватно и быстро ответить врагу в случае критического обострения ситуации.

К слову, миссия ОБСЕ констатировала, что за время перемирия на Донбассе не было зафиксировано жертв среди мирного населения.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ни одной жертвы среди гражданских: ОБСЕ отмечает результативность перемирия
ТКГ договорилась о разминировании территории возле моста в Станице Луганской
Боевики “ЛНР” подбили беспилотник ОБСЕ
Украинский военный подорвался на установленной враждебной ДРГ взрывчатке
На Донбассе боевики обстреляли КПВВ Марьинка
Я воюю против РФ! Поклонник “русского мира” избил ветерана АТО (18+)
Относительная тишина, но мы готовы ко всему – боец ВСУ о перемирии на Донбассе
Первый раненый за время перемирия: боевики не прекращают открывать огонь
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка