33 га Бакальской косы в Крыму повреждены из-за промышленной добычи песка.

Оккупанты уничтожают Бакальскую косу в Крыму промышленной добычей песка. На сегодняшний день повреждено уже 33 га ее территории.

Главный оккупант Сергей Аксенов требует от “прокуроров” проверить чиновников, которые выдавали лицензию на добычу песка.

Бакальскую косу оккупанты уничтожают с 2015 года. С тех пор часть ее территории исчезла.

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Отметим, еще с 2005 года эта территория, которая является региональным ландшафтным парком площадью 1,5 тыс. га, находится на грани исчезновения из-за штормов, которые ее размывают.

Напомним, в Крыму в Никитском ботаническом саду заменят скульптуру богини Флоры на бюст Владимиру Ленину.

Фото: Qirim.su