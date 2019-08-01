PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Природная катастрофа в Крыму: оккупанты уничтожают Бакальскую косу

33 га Бакальской косы в Крыму повреждены из-за промышленной добычи песка.

Природная катастрофа в Крыму: оккупанты уничтожают Бакальскую косу

Оккупанты уничтожают Бакальскую косу в Крыму промышленной добычей песка. На сегодняшний день повреждено уже 33 га ее территории.

Главный оккупант Сергей Аксенов требует от “прокуроров” проверить чиновников, которые выдавали лицензию на добычу песка.

Бакальскую косу оккупанты уничтожают с 2015 года. С тех пор часть ее территории исчезла.

Читайте: ПА ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму и милитаризации Черного моря

Отметим, еще с 2005 года эта территория, которая является региональным ландшафтным парком площадью 1,5 тыс. га, находится на грани исчезновения из-за штормов, которые ее размывают.

Напомним, в Крыму в Никитском ботаническом саду заменят скульптуру богини Флоры на бюст Владимиру Ленину.

Фото: Qirim.su

Источник: ТАСС

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

РФ этапировала в Крым пятерых фигурантов дела Хизб ут-Тахрир
Медведев приехал в Крым на “парад”. МИД Украины выразил протест
В Севастополе заглох БТР во время репетиции морского парада
В Никитском ботсаду в Крыму статую богини Флоры заменят бюстом Ленина
В ЕС назвали два способа для получения крымчанами шенгенской визы
Посольство РФ в Великобритании опубликовало карту с украинским Крымом
ФСБ России задержала двух украинцев на админгранице с Крымом
В Москве задержали полсотни крымских татар (СПИСОК)
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка