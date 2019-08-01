Заявление об отставке Андрея Богдана с должности главы Офиса президента 1 августа обнародовали СМИ. Как пользователи сети отреагировали на такое сообщение – читайте в материале.

В распоряжении СМИ появилось заявление об отставке Андрея Богдана – главы Офиса президента.

Официальных комментариев относительно этой информации пока нет. СМИ периодически публикуют сообщения со ссылкой на собственные источники, почему это могло произойти.

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Среди возможных причин называют ротацию кадров, а также нежелание американской стороны согласовывать встречу президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой ОП.

Пользователи сетей по-своему начали реагировать на возможную отставку Андрея Богдана.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что Андрей Богдан после отставки может получить должность в Высшем совете правосудия.