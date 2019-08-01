С 1 августа нацгвардийци будут обеспечивать общественный порядок самостоятельными пешими патрулями. Что могут делать нацгвардейцы и какова их функция – читайте в материале Фактов ICTV.
С 1 августа 2019 военнослужащие Национальной гвардии Украины будут охранять общественный порядок в составе самостоятельных пеших патрулей.
До этого гвардейцы несли службу совместно с сотрудниками Национальной полиции.
Для обеспечения правопорядка привлечены около 2 тыс. патрульных, 100 единиц автомобильного транспорта и 100 служебных собак.
Отныне планирования маршрутов патрулирования будет зависеть от криминогенной ситуации в конкретном населенном пункте.
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Что разрешено делать нацгвардейцам во время патрулирования:
- проверять документы гражданина;
- опрашивать;
- проводить поверхностный осмотр и проверку;
- останавливать транспортное средство;
- требовать покинуть место определенной территории или ограничить доступ к ней;
- ограничить передвижения человека, транспортного средства или фактического владения вещью;
- проникать в жилище или другое владение лица;
- проверять соблюдение требований разрешительной системы органов внутренних дел;
- применить приборы для средств фото- и киносъемки, видеозаписи;
- проверять соблюдение ограничений, установленных законом в отношении лиц, находящихся под административным надзором, и других категорий лиц;
- полицейская опека.
Статья 42 закона Украины о Национальной полиции определяет конкретный перечень полицейских мер принуждения: физическое воздействие (сила), применение специальных средств и применения огнестрельного оружия.
Напомним, что самостоятельные патрули Нацгвардии будут нести службу пять дней в неделю по шесть часов с момента выхода на маршрут.