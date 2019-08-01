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Факты / Украина / Общество

Что могут делать нацгвардейцы во время пешего патрулирования

С 1 августа нацгвардийци будут обеспечивать общественный порядок самостоятельными пешими патрулями. Что могут делать нацгвардейцы и какова их функция – читайте в материале Фактов ICTV.

Что могут делать нацгвардейцы во время пешего патрулирования

С 1 августа 2019 военнослужащие Национальной гвардии Украины будут охранять общественный порядок в составе самостоятельных пеших патрулей.

До этого гвардейцы несли службу совместно с сотрудниками Национальной полиции.

Для обеспечения правопорядка привлечены около 2 тыс. патрульных, 100 единиц автомобильного транспорта и 100 служебных собак.

Отныне планирования маршрутов патрулирования будет зависеть от криминогенной ситуации в конкретном населенном пункте.

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Что разрешено делать нацгвардейцам во время патрулирования:

  • проверять документы гражданина;
  • опрашивать;
  • проводить поверхностный осмотр и проверку;
  • останавливать транспортное средство;
  • требовать покинуть место определенной территории или ограничить доступ к ней;
  • ограничить передвижения человека, транспортного средства или фактического владения вещью;
  • проникать в жилище или другое владение лица;
  • проверять соблюдение требований разрешительной системы органов внутренних дел;
  • применить приборы для средств фото- и киносъемки, видеозаписи;
  • проверять соблюдение ограничений, установленных законом в отношении лиц, находящихся под административным надзором, и других категорий лиц;
  • полицейская опека.

Статья 42 закона Украины о Национальной полиции определяет конкретный перечень полицейских мер принуждения: физическое воздействие (сила), применение специальных средств и применения огнестрельного оружия.

Напомним, что самостоятельные патрули Нацгвардии будут нести службу пять дней в неделю по шесть часов с момента выхода на маршрут.

Источник: МВД

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