В августе на всей территории Украины сохранится теплая и сухая погода.

С 1 по 4 августа в Украине ожидаются умеренные летние температуры.

На всей территории страны кроме Юга днем ожидается от +22-25°C, а ночью температура воздуха упадет до 12-14°C.

На Юге ожидается +26-28°C днем и около +18-20°C ночью.

Также в начале месяца пройдут дожди с грозами.

1 августа они пройдут только на территории Западной Украины, 2 августа еще и на Севере страны.

На выходных, 3 и 4 августа, осадки пройдут по всей территории Украины.

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Среднемесячная температура августа установится на уровне +19-24°C, а в горных районах будет +16-18°C.

Народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что первая декада августа отметиться жарой в пределах +30-35°C.

После 10 августа температура воздуха резко упадет до +24-26°C. На Юге жара будет держаться до 15 августа.

Горбань не прогнозирует сильных осадков. По его словам, кратковременные дожди ожидаются только 2-3 и 8 августа.

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