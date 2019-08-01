PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Создание СФР – налоговая лишится правоохранительных функций

В Украине будет создана Служба финансовых расследований, которая возьмет на себя и функции налоговой полиции.

Сергей Верланов

В Верховную Раду Украины готовиться новый законопроект о Службе финансовых расследований.

– Хотим выйти на консенсусное решение до начала работы Верховной Рады, чтобы это был один из первых внесенных законов и, соответственно, проголосованных в новом парламенте, – заявил глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов.

Читайте: Новый глава Государственной налоговой службы – что известно о Сергее Верланове

Он подчеркнул, что ГНС служба будет демилитаризирована, то есть лишится любых правоохранительных функций.

– Механизм реорганизации налоговой милиции в новый орган мы еще обсудим, чтобы не было правового вакуума, чтобы не повторилась ситуация 2017 года, когда налоговая милиция несколько месяцев вынужденно не работала, – отметил Сергей Верланов.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации концептуальных направлений реформирования системы Налоговой и Таможенной служб.

Фото: УНИАН

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Франция вводит эконалог на авиабилеты: когда и сколько
Кабмин одобрил реформирование Налоговой и Таможенной служб
Польскую молодежь освободили от подоходного налога
Новый глава Государственной налоговой службы – что известно о Сергее Верланове
Верланов возглавил налоговую службу
Минималка €1498 и 35 часов работы в неделю: украинцы о жизни во Франции
Зеленский предлагает сажать в тюрьму за неуплату налогов
700 тыс. грн в год! Почему в Австрии заоблачные зарплаты и в чем подвох
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка