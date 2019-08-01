В Украине будет создана Служба финансовых расследований, которая возьмет на себя и функции налоговой полиции.

В Верховную Раду Украины готовиться новый законопроект о Службе финансовых расследований.

– Хотим выйти на консенсусное решение до начала работы Верховной Рады, чтобы это был один из первых внесенных законов и, соответственно, проголосованных в новом парламенте, – заявил глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов.

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Он подчеркнул, что ГНС служба будет демилитаризирована, то есть лишится любых правоохранительных функций.

– Механизм реорганизации налоговой милиции в новый орган мы еще обсудим, чтобы не было правового вакуума, чтобы не повторилась ситуация 2017 года, когда налоговая милиция несколько месяцев вынужденно не работала, – отметил Сергей Верланов.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации концептуальных направлений реформирования системы Налоговой и Таможенной служб.