Центральная избирательная комиссия признала избранными 153 народных депутатов-мажоритарщиков по результатам выборов в Верховную Раду 2019.

По итогам голосования на парламентских выборах 2019, ЦИК признала избранными 153 народных депутатов-мажоритарщиков.

Во время заседания 1 августа комиссия признала избранными еще 17 народных депутатов Украины.

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ЦИК признала избранными таких депутатов, которые прошли в Верховную Раду ИХ созыва:

Палицу И.П. – в ОИО № 22

Констанкевича И.М. – в ОИО № 23

Нестеренко Е.А. – в ОИО № 26

Личмана А.В. – в ОИО № 30

Захарченко В.В. – в ОИО № 31

Каптелова Р.В. – в ОИО № 36

Магомедова М.С. – в ОИО № 45

Солод Ю.В. – в ОИО № 47

Ефимова М.В. – в ОИО № 48

Новинского В.В. – в ОИО № 57

Магера С.В. – в ОИО № 58

Лубинця Д.В. – в ОИО № 60

Герасименко И.Л. – в ОИО № 62

Кицак Б.В. – в ОИО № 63

Петрьовку В.В. – в ОИО № 72

Поляка В.М. – в ОИО № 73

Касай Г.А. – в ОИО № 74

Соха Р.В. – в ОИО № 75

Налетова Д.А. – в ОИО № 144

Шаповалова Ю.А. – в ОИО № 146

Касай К.И. – в ОИО № 149

Мовчан А.В. – в ОИО № 150

Деркач А.Л. – в ОИО № 159

Гевко В.Л. – в ОИО № 167

Кинзбурскую В.А. – в ОИО № 171

Бакумова А.С. – в ОИО № 173

Пивоварова Е.П. – в ОИО № 175

Микиша Д.С. – в ОИО № 181

Стефанчука Н.А. – в ОИО № 187

Лабазюка С.П. – в ОИО № 188

Яценко А.В. – в ОИО № 200

Перебийниса М.В. – в ОИО № 212

Дубнова А.В. – в ОИО № 213

Яременко Б.В. – в ОИО № 215

Грищука Р.П. – в ОИО № 222

Пашковского М.И. — в ОИО № 11

Юрчишина П.В. — в ОИО № 13

Вацака Г. А. — в ОИО № 16

Мисягина Ю.М. — в ОИО № 28

Криворучкину Е.В. — в ОИО № 32

Трухина А.Н. — в ОИО № 40

Христенко Ф.В. — в ОИО № 46

Ковалева А.И. — в ОИО № 51

Горвата Р.И. — в ОИО № 68

Мельника П.В. — в ОИО № 81

Савчук О.В. — в ОИО № 83

Андреевича З.М. — в ОИО № 87

Тимофийчука В.Я. — в ОИО № 89

Галушко Н.Л. — в ОИО № 97

Дануцу А.А. — в ОИО № 99

Довгого О.С. — в ОИО № 102

Воронько О.Е. — в ОИО № 103

Лукашева А.А. — в ОИО № 113

Пипу Н.Р. — в ОИО № 115

Княжицкого Н.Л. — в ОИО № 116

Рущишина Я.И. — в ОИО № 117

Кита А.Б. — в ОИО № 126

Дырдина Н.Е. — в ОИО № 132

Дмитрука А.Г. — в ОИО № 133

Колева О.В. — в ОИО № 134

Бобляха А.Р. — в ОИО № 145

Ляшенко А.А. — в ОИО № 148

Ковальчука А.В. — в ОИО № 152

Мьялику В.Н. — в ОИО № 155

Литвиненко С.А. — в ОИО № 156

Васильева И.С. — в ОИО № 158

Молотка И.Ф. — в ОИО № 160

Гузенко М.В. — в ОИО № 161

Задорожного Н.Н. — в ОИО № 162

Чайковского И.А. — в ОИО № 165

Люшняка Н.В. — в ОИО № 166

Куницкого А.О. — в ОИО № 169

Фельдмана А.Б. — в ОИО № 174

Люботу Д.В. — в ОИО № 177

Литвинова А.Н. — в ОИО № 178

Колихаева И.В. — в ОИО № 184

Шпак Л.А. — в ОИО № 194

Нагорняка С.В. — в ОИО № 199

Семинского О.В. — в ОИО № 205

Юрченко А.Н. — в ОИО № 211

Забураннау Л.В. — в ОИО № 216

Гурина Д.А. — в ОИО № 218

Тищенко Н.Н. — в ОИО № 219

Бондарь А.В. — в ОИО № 220

Драбовского А.Г. – в ОИО № 12

Кучера М.И. – в ОИО № 17

Рублева В.В. – в ОИО № 20

Кисилевского Д.Д. – в ОИО № 24

Бужанского М.А. – в ОИО № 25

Демченко С.А. – в ОИО № 29

Шпенова Д.Ю. – в ОИО № 37

Бородина В.В. – в ОИО № 38

Северина С.С. – в ОИО № 39

Шевченко Е.В. – в ОИО № 76

Пономарева А.С. – в ОИО № 78

Никитину М.В. – в ОИО № 82

Иванчука А.В. – в ОИО № 88

Бабенко М.В. – в ОИО № 90

Кузбита Ю.М. – в ОИО № 101

Дубневича Я.В. – в ОИО № 120

Бакунца П.А. – в ОИО № 122

Батенко Т.И. – в ОИО № 123

Хайду А.В. – в ОИО № 128

Копытина И.В. – в ОИО № 129

Негулевского И.П. – в ОИО № 130

Черноморова А.А. – в ОИО № 131

Леонова А.А. – в ОИО № 135

Горенюк А.А. – в ОИО № 136

Васильковского И.И. – в ОИО № 139

Колебошин С.В. – в ОИО № 140

Ткаченко А.Н. – в ОИО № 141

Киссе А. И. – в ОИО № 142

Кулинича А.И. – в ОИО № 147

Иванисова Р.В. – в ОИО № 153

Аликсийчука А.В. – в ОИО № 154

Рябуху Т.В. – в ОИО № 157

Богданца А.В. – в ОИО № 163

Одарченко А.М. – в ОИО № 170

Здебского Ю.В. – в ОИО № 172

Кучера А.В. – в ОИО № 179

Красова А.И. – в ОИО № 180

Павлиша П.В. – в ОИО № 182

Вагнер В.А. – в ОИО № 18

Иванова В.И. – в ОИО № 185

Ковалева А.И. – в ОИО № 186

Копанчук А.Е. – в ОИО № 189

Жмеренецкого А.С. – в ОИО № 190

Бондаря В.В. – в ОИО № 191

Герегу А.В. – в ОИО № 192

Стрихарского А.П. – в ОИО № 196

Скичко А.А. – в ОИО № 197

Полякова А.Е. – в ОИО № 206

Давыденко В.М. – в ОИО № 208

Пуртову А.А. – в ОИО № 221

Гузя И.В. – в ОИО № 19

Медяника В.А. – в ОИО № 27

Корявченкова Ю.В. – в ОИО № 33

Германа Д.В. – в ОИО № 35

Гнатенко В.С. – в ОИО № 49

Арешонкова В.Ю. – в ОИО № 64

Кузьминых С.В. – в ОИО № 67

Прощук Е.П. – в ОИО № 85

Горобца А.С. – в ОИО № 95

Кузнецова А.А. – в ОИО № 106

Вельможного С.А. – в ОИО № 112

Мезенцеву М.С. – в ОИО № 168

Шенцева Д.А. – в ОИО № 176

Мазурашу Г.Г. – в ОИО № 203

Божика В.И. – в ОИО № 204

Швеца С.Ф. – в ОИО № 214

Буймистер Л.А. – в ОИО № 223.

Напомним, ранее ЦИК приняла оригинальные протоколы со всех 199 округов.

Источник: ЦИК