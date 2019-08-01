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Факты / Украина

Украинских моряков могут отпустить до октября – Полозов

Украинских моряков, которые незаконно удерживаются в тюрьмах РФ, могут освободить в ближайшем будущем.

Украинских моряков могут отпустить до октября – Полозов

“Перспективой ближайшего будущего” является освобождение украинских моряков, которые сейчас находятся в тюрьмах РФ.

Об этом заявил адвокат Николай Полозов.

– Суд продлил срок содержания под стражей морякам до октября. Я допускаю, что вполне возможно, что политическое решение об их освобождении, тем более, что Украина отправила все необходимые документы, состоится до этого срока. Произойдет это в ближайшую неделю, в течение августа или сентября – я не могу ответить, – сказал Полозов.

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По его мнению, дальнейшее удерживание моряков вредит интересам российской власти, а “такого они, конечно, не допустят”.

Напомним, что ранее Факты ICTV писали, как повлияет задержание танкера РФ в Измаиле на дело украинских моряков в Гааге.

Источник: Крым. Реалии

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