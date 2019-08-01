Заведующий отделом прогнозирования атомной и возобновляемой энергии Института общей энергетики НАН Украины Борис Костюковский сообщил о возможных проблемах в работе энергосистемы, если срок выполнения Нацплана не перенесут.

Если оставить без изменений сроки реализации Национального плана по сокращению выбросов (Нацплан), то это может привести к остановке блоков ТЭС, а значит, и к дефициту мощностей в энергосистеме. Такое мнение высказал заведующий отделом прогнозирования атомной и возобновляемой энергии Института общей энергетики НАН Украины Борис Костюковский.

– Вывод блоков тепловых электростанций из эксплуатации – это дефицит мощностей. То есть мы не сможем обеспечить потребителей электроэнергией. А получится ли компенсировать это все импортом – большой вопрос, – заявил Борис Костюковский.

Эксперт отметил, что в случае отказа от переноса срока выполнения мер Нацплана уже в 2020 году будет остановлен ряд блоков крупных станций.

В частности, с 1 января 2020 года может быть выведен из эксплуатации один блок Трипольской ТЭС государственной ПАО Центрэнерго, а также один блок Славянской ТЭС ПАО Донбассэнерго. Суммарно уже с нового года энергосистема может недосчитаться 1 250 МВт мощности, если сроки реализации Национального плана не будут смещены.

– Я негативно оцениваю происходящее. Мы принимаем на себя обязательства, которые выполнить не можем. А потом оказывается, что денег на эти мероприятия (в рамках Нацплана по сокращению выбросов) нет, – сообщил Борис Костюковский.

Национальный план по сокращению выбросов был принят Украиной в декабре 2017 года как обязательства по линейному сокращению выбросов в рамках Соглашения об ассоциации с Европой.

При Министерстве топлива и энергетики Украины создана рабочая группа, которая должна была разработать механизм финансирования экологических мероприятий в рамках Нацплана, но механизм так и не был найден, а согласно обязательствам, первые два энергоблока украинских ТЭС должны работать с серо-азотоочистками уже с 1 января 2020 года.

Читайте: Есть реальные инструменты для снижения тарифа Укрэнерго – советник министра энергетики

В результате чего Кабмин 17 июля подготовил постановление о переносе сроков реализации Нацплана на два года, чтоб не допустить дестабилизации энергосистемы.

По словам главы общественного совета при Министерстве экологии и президента ОО Живая планета Светланы Берзиной, Украина сохранит темпы сокращения выбросов в атмосферу за счет снижения выработки электроэнергии на ТЭС и тем самым выполнит обязательства перед ЕС даже в случае смещения сроков выполнения Национального плана.

При этом эксперт заявила, что основная проблема Нацплана – это несоответствие экономическим условиям, и ее надо решать, чтоб проводить модернизацию.

Напомним, председатель Объединения предприятий Укрметаллургпром Александр Каленков обратился к премьер-министру Украины с просьбой снизить тарифы Укрэнерго для промышленности.