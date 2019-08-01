Анонсированы изменения в системе питания военнослужащих ВСУ, которые предусматривают отказ от фирм-аутсорсеров и увеличение рациона.

Для приготовления пищи военнослужащим ВСУ будут нанимать поваров, то есть от услуг фирм-аутсорсеров собираются отказаться.

В рамках новой системы питания ВСУ также был увеличен рацион военных с 32 до 350 позиций, в него включены свежие фрукты, овощи, кофе, соки и молочные продукты. На 40% увеличена норма мяса.

Также военные с помощью электронного каталога могут самостоятельно составлять меню.

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За основу новой системы питания приняты стандарты армий стран НАТО.

К слову, Минобороны решило ввести дополнительную премию для новоприбывших бойцов Операции Объединенных сил.

Источник: Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ