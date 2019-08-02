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Факты / Украина

Главе Окружного админсуда Киева Вовку вручили подозрение

ГПУ вручила подозрение главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку.

ГПУ вручила підозру Павлу Вовку

Главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку Генпрокуратура вручила сообщение о подозрении во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

Прокуратура будет просить суд избрать для Павла Вовка меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Кроме того, руководитель пресс-службы ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что заместитель генерального прокурора Сергей Кизь готовит обращение в Высший совет правосудия в отношении отстранения Вовка от выполнения обязанностей судьи.

В Генпрокуратуре ждут еще троих судей, которым сегодня также должны вручить подозрение.

Напомним, ранее НАБУ совместно с Генпрокуратурой провели обыски в Окружном админсуде Киева, главой которого является Павел Вовк.

Генпрокуратура проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева в рамках расследования дел Майдана.

Фото: Павел Вовк

Источник: УНИАН

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