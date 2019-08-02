ГПУ вручила подозрение главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку.

Главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку Генпрокуратура вручила сообщение о подозрении во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

Прокуратура будет просить суд избрать для Павла Вовка меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Кроме того, руководитель пресс-службы ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что заместитель генерального прокурора Сергей Кизь готовит обращение в Высший совет правосудия в отношении отстранения Вовка от выполнения обязанностей судьи.

В Генпрокуратуре ждут еще троих судей, которым сегодня также должны вручить подозрение.

Напомним, ранее НАБУ совместно с Генпрокуратурой провели обыски в Окружном админсуде Киева, главой которого является Павел Вовк.

Генпрокуратура проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева в рамках расследования дел Майдана.

Фото: Павел Вовк