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Факты / Украина

Сквозь желейное поле к морю: в Геническе нашествие медуз

В Геническе Херсонской области на местных пляжах нашествие медуз.

Сквозь желейное поле к морю: в Геническе нашествие медуз

В городе Геническ Херсонской области медузы оккупировали местные пляжи. Некоторые из них достигают 30 сантиметров в диаметре.

Очевидцы жалуются:

-Здесь медузами усеян весь берег. Идти через “желейное поле” по воде нужно около 200 метров.

– Море ушло, а их видимо-невидимо. У берега осталось очень большое количество дохлых медуз. Чуть дальше, в воде – уже живые медузы.

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Специалисты уверяют, что количество медуз увеличилось из-за повышения солености Азовского моря.

К слову, Факты ICTV писали об отдыхе в Геническе и Затоке, о ценах, жилье и развлечения.

Фото, видео: ГородХ

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