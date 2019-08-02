В Геническе Херсонской области на местных пляжах нашествие медуз.
В городе Геническ Херсонской области медузы оккупировали местные пляжи. Некоторые из них достигают 30 сантиметров в диаметре.
Очевидцы жалуются:
-Здесь медузами усеян весь берег. Идти через “желейное поле” по воде нужно около 200 метров.
– Море ушло, а их видимо-невидимо. У берега осталось очень большое количество дохлых медуз. Чуть дальше, в воде – уже живые медузы.
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Специалисты уверяют, что количество медуз увеличилось из-за повышения солености Азовского моря.
К слову, Факты ICTV писали об отдыхе в Геническе и Затоке, о ценах, жилье и развлечения.
Фото, видео: ГородХ
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