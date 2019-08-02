В городе Геническ Херсонской области медузы оккупировали местные пляжи. Некоторые из них достигают 30 сантиметров в диаметре.

Очевидцы жалуются:

-Здесь медузами усеян весь берег. Идти через “желейное поле” по воде нужно около 200 метров.

– Море ушло, а их видимо-невидимо. У берега осталось очень большое количество дохлых медуз. Чуть дальше, в воде – уже живые медузы.