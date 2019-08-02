Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан подтвердил тот факт, что он все-таки писал заявление на увольнение, но как его снимок появился в интернете, ему неизвестно.

Андрей Богдан подтвердил наличие заявления об увольнении, но не знает, откуда это фото появилось в интернете.

– Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете, не знаю. Может, журналисты-расследователи, может, СБУ или провокация спецслужб, – сказал Богдан.

На вопрос, есть ли у Богдана желание уволиться, он ответил, что от его желания мало что зависит, потому что президент может подписать заявление в любой момент.

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Богдан действительно написал заявление на увольнение – Зеленский

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление на увольнение.