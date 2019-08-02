В Польше отменили налог для физических лиц до 26 лет, доход которых не превышает 85,5 тыс. злотых (20 тыс. евро) в год.

В Польше уменьшили налог для молодых работников с 18% до нуля.

В эту категорию подпадают лица, которым нет еще 26 лет и чей годовой доход не больше 85,5 тыс. злотых (20 тыс. евро).

Читайте: Украинцы массово покупают недвижимость в Польше

Налог отменили для остановки миграции и увеличения дохода около двух миллионов человек.

К слову, украинцы по состоянию на середину 2019 года получили 199 тыс. видов на жительство в Польше.

Источник: DW