В Польше отменили налог для физических лиц до 26 лет, доход которых не превышает 85,5 тыс. злотых (20 тыс. евро) в год.
В Польше уменьшили налог для молодых работников с 18% до нуля.
В эту категорию подпадают лица, которым нет еще 26 лет и чей годовой доход не больше 85,5 тыс. злотых (20 тыс. евро).
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Налог отменили для остановки миграции и увеличения дохода около двух миллионов человек.
К слову, украинцы по состоянию на середину 2019 года получили 199 тыс. видов на жительство в Польше.
Источник: DW
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