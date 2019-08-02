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Факты / Украина / Политика

Пересчет голосов на 50 округе: полиция открыла дело

Члены ОИК №50 не выполняют решения Донецкого окружного апелляционного суда и отказываются пересчитать голоса.

Пересчет голосов на 50 округе: полиция открыла дело

Полиция Донецкой области возбудила уголовное дело из-за невыполнения членами окружной избирательной комиссии №50 решение суда о пересчете голосов.

Согласно постановлению Донецкого окружного апелляционного суда, избирательная комиссия 50-го округа в Покровске должна была пересчитать голоса на трех участках.

– Сейчас решение суда не выполнено, в связи с чем полиция начала досудебное расследование. Бездействие окружной избирательной комиссии влечет за собой уголовную ответственность.

Действия членов ОИК квалифицированы по ч.1 ст. 382 УК – невыполнение судебного решения, вступившего в законную силу, – сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 17 тыс. грн или лишение свободы сроком до 3 лет.

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– Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия. Ход расследования находится на контроле руководства полиции Донецкой области, – сообщили в пресс-службе.

Напомним, в городе Покровск в Донецкой области люди вышли на протест против возможных фальсификаций. В ОИК №50 активисты установили несколько палаток и принесли шины.

Протесты начались после того, как наблюдатели Опоры заметили расхождения в протоколах и требовали, чтобы председатель ОИК зачитала вслух все данные, однако она отказалась и попыталась покинуть помещение.

Источник: Нацполиция

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