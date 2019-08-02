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Факты / Украина / Общество

Пешеходный мост на Труханов остров безопасный для пешеходов – КГГА

Парковый пешеходный мост на Труханов остров безопасный для пешеходов, сооружение под наблюдением специалистов КП Киевавтодормост.

Пешеходный мост на Труханов остров безопасный для пешеходов – КГГА

Коммунальная корпорация Киевавтодормост проводит дополнительные обследования на пешеходном мосту до Труханова острова.

По результатам осмотра выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций (противоважелей) на опоре №3 (прогон 2-3, не судоходны).

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Сейчас проводят меры по обеспечению безопасности движения пешеходов по мосту и готовят план действий по восстановлению конструкций моста и проведения глубокого специального обследования.

Напомним, в Киеве обрушилась бетонная конструкция пешеходного моста на Труханов остров.

Источник: КГГА

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