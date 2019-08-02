Парковый пешеходный мост на Труханов остров безопасный для пешеходов, сооружение под наблюдением специалистов КП Киевавтодормост.

Коммунальная корпорация Киевавтодормост проводит дополнительные обследования на пешеходном мосту до Труханова острова.

По результатам осмотра выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций (противоважелей) на опоре №3 (прогон 2-3, не судоходны).

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Сейчас проводят меры по обеспечению безопасности движения пешеходов по мосту и готовят план действий по восстановлению конструкций моста и проведения глубокого специального обследования.

Напомним, в Киеве обрушилась бетонная конструкция пешеходного моста на Труханов остров.