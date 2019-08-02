В посольстве США в Украине предупредили об опасности, в связи с несколькими праздниками в августе.
Посольство США в Украине предупредило об активности экстремистов накануне Дня независимости и Курбан-байрам.
Эти праздники выпадают на 11-12 (Курбан-байрам) и 24 августа (День независимости Украины).
По информации посольства США, такие экстремистские группы как ИГИЛ используют праздничные дни для совершения атак и терактов.
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Их целями обычно становятся людные места, в которых проводят общественные мероприятия или митинги.
Посольство США рекомендует:
- избегать участия в митингах;
- проверять информацию в местных СМИ;
- следить за своим окружением;
- быть начеку в местах скопления туристов;
- носить с собой документ, удостоверяющий личность;
- позаботиться о средствах самозащиты.
К слову, в Запорожье перерезали горло Алексею Петрову, которого называют криминальным авторитетом.
Источник: Посольство США в Украине