В посольстве США в Украине предупредили об опасности, в связи с несколькими праздниками в августе.

Посольство США в Украине предупредило об активности экстремистов накануне Дня независимости и Курбан-байрам.

Эти праздники выпадают на 11-12 (Курбан-байрам) и 24 августа (День независимости Украины).

По информации посольства США, такие экстремистские группы как ИГИЛ используют праздничные дни для совершения атак и терактов.

Читайте: Избили и распылили газ. На Тернопольщине напали на авто отдыхающих

Их целями обычно становятся людные места, в которых проводят общественные мероприятия или митинги.

Посольство США рекомендует:

избегать участия в митингах;

проверять информацию в местных СМИ;

следить за своим окружением;

быть начеку в местах скопления туристов;

носить с собой документ, удостоверяющий личность;

позаботиться о средствах самозащиты.

К слову, в Запорожье перерезали горло Алексею Петрову, которого называют криминальным авторитетом.

Источник: Посольство США в Украине