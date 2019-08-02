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Факты / Украина

Посольство США предупредило об опасности в Украине 11, 12 и 24 августа

В посольстве США в Украине предупредили об опасности, в связи с несколькими праздниками в августе.

Україна

Посольство США в Украине предупредило об активности экстремистов накануне Дня независимости и Курбан-байрам.

Эти праздники выпадают на 11-12 (Курбан-байрам) и 24 августа (День независимости Украины).

По информации посольства США, такие экстремистские группы как ИГИЛ используют праздничные дни для совершения атак и терактов.

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Их целями обычно становятся людные места, в которых проводят общественные мероприятия или митинги.

Посольство США рекомендует:

  • избегать участия в митингах;
  • проверять информацию в местных СМИ;
  • следить за своим окружением;
  • быть начеку в местах скопления туристов;
  • носить с собой документ, удостоверяющий личность;
  • позаботиться о средствах самозащиты.

К слову, в Запорожье перерезали горло Алексею Петрову, которого называют криминальным авторитетом.

Источник: Посольство США в Украине

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