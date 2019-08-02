Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа будут поднимать вопрос безопасности.
Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что одной из главных тем на встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа станет сфера безопасности.
По его словам, вопрос безопасности и обороны занимает примерно 80% повестки дня между Украиной и США.
– Это очень важно и будет в будущем во время встречи лидеров (Украины и США – Ред.) основой, по сути, этих переговоров, – сказал Данилюк.
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Секретарь СНБО также считает, что Украина должна перестать выступать в роли жертвы и стать надежным стратегическим партнером.
К слову, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что подготовка ко встрече Зеленского и Трампа уже ведется.